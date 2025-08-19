ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ କରିବ କୋଟିପତି, ୧୦ ବର୍ଷରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି…
ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳକ ବିଜୟ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏନେଇ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି, କେବଳ ରୋଜଗାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ବିଶେଷକରି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ଅଂଶକୁ ଏକାଠି ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଗଣିତ
ବିଜୟ ମାହେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ତେବେ ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଆୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୁଏ।
ତେବେ ଏଥିରୁ ୯୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ପ୍ରତି ମାସରେ ବାକି ୫୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ବଜେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇଁ ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା, ମିଆଦୀ ବୀମା ପାଇଁ ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଭଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘର ଏବଂ କାରର ଇଏମଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି।
ଏହିପରି ଭାବରେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତି ମାସରେ ₹ ୫୩,୦୦୦ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ, ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକାର ନେଇପାରେ।
ନିବେଶ ଯୋଜନା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିପାରିବ
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୫୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏଥିରେ, କ୍ଷଣିକ, ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଣ୍ଟନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଜୟ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡେବ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍
ଫଣ୍ଡରେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏହା ସହିତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠିରେ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।
ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ଋଣ ପାଣ୍ଠି ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାୟ ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱିଟି ପାଣ୍ଠିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।
ସେହିପରି, ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଡା ଯାଇପାରିବ।
ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖେଳ
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ମଡେଲର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିମାଣର ନିବେଶ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ନିବେଶ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ।
ବିଜୟ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି ଯେ ନିବେଶରେ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ।