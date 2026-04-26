କୋର୍ଟ ଦେଲେ ଝଟକା; କଲେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା

ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜୀତ ଜମି କିଣିବାର ଲୋଭ ଦେଇଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ ୧୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଆଉ ୧୩.୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପତ୍ନୀ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଏଠି ପତି ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଏହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେବା ସହିତ କରିଛନ୍ତି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଖାଲି ଜରିମାନା କରିନାହାନ୍ତି, ୬ ମାସ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଟାୱା ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜୀତ ସିଂ ପେଶାରେ ଜଣେ ଓକିଲ। ସେ ୨୦୧୯ ମସିହା ମଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲେ। ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାକିରି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ରଞ୍ଜୀତ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ରହିଲେ। କେବଳ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ।

ରୋଜଗାର କମ ଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ରଞ୍ଜୀତ ଇଟାୱା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଭରଣପୋଷଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜକୁ ରୋଜଗାରହୀନ ଦର୍ଶାଇ ପୁଣି ଥରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନୂଆ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କୋର୍ଟ ରଞ୍ଜୀତଙ୍କ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଖାରିଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି Vinod Diwakar ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ଆବେଦନକାରୀ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଦାଲତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରଞ୍ଜୀତଙ୍କୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯାଚିକାକର୍ତ୍ତା ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଓକିଲାତି ପେଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭରଣପୋଷଣ ଭତ୍ତା ଆଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ।

ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ନେଇଥିଲେ ଋଣ

ପତ୍ନୀ ଅଦାଲତକୁ କହିଥିଲେ. ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜୀତ ଜମି କିଣିବାର ଲୋଭ ଦେଇଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ ୧୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଆଉ ୧୩.୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଋଣର କିସ୍ତି ସେ(ପତ୍ନୀ) ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ୨୦୨୮ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ, ରଞ୍ଜୀତ ଜମି କିଣିବାର ବାହାନା କରି ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅର୍ଥ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି।

ଏବେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ

କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ରଞ୍ଜୀତ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ନଦିଅନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଇଟାୱା ଜିଲ୍ଲା ମଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏହାକୁ ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ବକେୟା ଭଳି ଆଦାୟ କରିବେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

1 of 17,371