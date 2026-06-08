ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର, କୋର୍ଟ ଦେଲେ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ
କ୍ରିକେଟ ଜଗତର କଳା ଇତିହାସ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର:କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ, ଏହି ଖେଳର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସରେ ଏପରି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଯାହା କ୍ରୀଡା ଜଗତକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବତନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟର ଲେସଲି ହିଲଟନଙ୍କ କାହାଣୀ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ।
ଲେସଲି ହିଲଟନ୍ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଥିଲେ, ଯିଏ ୧୯୩୦ ଏବଂ ୧୯୪୦ ଦଶକରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ୪୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
୧୯୪୨ ମସିହାରେ ସେ ଲର୍ଲିନ୍ ରୋଜ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ମତଭେଦ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ପରେ ହିଲ୍ଟନ୍ କିଛି ଚିଠି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।
୧୯୫୪ ମସିହା ମେ ମାସରେ ବିବାଦ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଘରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ହିଲଟନ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନେକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଲୁର୍ଲାଇନ୍ ରୋଜ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଖବର ପୁରା କାରିବିଆନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହିଲଟନ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରାଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପରେ, କୋର୍ଟ ହିଲଟନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରୀଡା ଜଗତର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା।
ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ୧୭ ମଇ ୧୯୫୫ରେ ହିଲଟନଙ୍କୁ ଜାମାଇକାରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ସେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସର ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିଲେ।
ଲେସଲି ହିଲଟନଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଅପରାଧର କାହାଣୀ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ କିପରି ଅବାଧ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ପୁରା ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।
ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଆଇନଗତ ମାମଲାର ଶିକାର ହୋଇ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ।
କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି କିଛି କାହାଣୀ ଇତିହାସରେ ସତର୍କତାମୂଳକ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଲେସଲି ହିଲଟନଙ୍କ କାହାଣୀ ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଉପରେ ଭାରୀ ପଡ଼ିପାରେ।