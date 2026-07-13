ପାଟଣା କୋଚିଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ
ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥା ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାଟଣା ପୋଲିସ ଫୈଜଲ ଖାନ (ଖାନ ସାର) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା (FIR) ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ପାଟଣା: ପାଟଣା କୋର୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷକ ଫୈଜଲ ଖାନ, ଯିଏକି ‘ଖାନ ସାର’ ଭାବେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୁଳିଚାଳନା ମାମଲାରେ ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଖାନ ସାରଙ୍କ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଖାନ ସାରଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଓକିଲ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ମୌୟାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଖାନ ସାରଙ୍କର ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ତିନିଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ନେଇ କୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ଜୁଲାଇ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ କୋର୍ଟ ନିଜର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ।
ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ପରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ‘ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ କୋଚିଂ’ର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ କୋଚିଂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାନ ସାରଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଆକାଶକୁ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଖାନ ସାରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକଗୁଡିକୁ ଜବତ କରି ଫରେନ୍ସିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣାଟି ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖ ରାତିରେ ପାଟଣାରେ ଥିବା ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥା ବାହାରେ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଖାନ ସାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ‘କୋଚିଂ ମାଫିଆ’ ଏହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ଗୁଳିଚାଳନା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଏହି ଦାବିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସେଠାରେ ଅନେକ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (PDA) ଖାନ ଗ୍ଲୋବାଲ କୋଚିଂରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲା। PDA ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଥିବା କୋଠାଟି କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ‘କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ’ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।