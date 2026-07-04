୬୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସୁଜ୍, ୧ ମାସରେ ବାହାରିଗଲା ସୋଲ୍, କୋର୍ଟର ଜରିମାନା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା କମ୍ପାନୀ
ଆପଣ ବି ଏପରି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କି? ଏବେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜୋତା କିଣୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆଶା ରଖି କି ଏହା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଏବଂ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ତାହାଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ସମ୍ପ୍ରତି, ରନିଙ୍ଗ ସୁଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ କ୍ରୀଡା ଫୁଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ASICS India କୁ ସେବାରେ ଅଭାବ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରି ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୁରା ଘଟଣା କ’ଣ:
ଅଜୟ ମଲିକ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଜୋତା କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରନିଙ୍ଗ ଏବଂ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସୋଲଗୁଡ଼ିକ ହିଲ୍ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅଜୟ ମଲିକ ସେହି ଜୋତାକୁ ଦୋକାନକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୋତା ବାଛିବାକୁ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଏକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫର୍ମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଜୋତା ବଦଳାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ବରଂ କେବଳ ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, କୋର୍ଟରେ ନିଜକୁ ପକ୍ଷ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଜୋତାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ।
କମିଶନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ରାୟ ଦେଲେ:
ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜୋତାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା ତେବେ କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଦାବି ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କଲା?
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଶା କରନ୍ତି; ତେଣୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜୋତା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା କମ୍ପାନୀର ଅବହେଳାକୁ ସୂଚିତ କରେ।
କୋର୍ଟର ଅନ୍ତିମ ରାୟ କ’ଣ:
କୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଜୋତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ୬,୪୯୯ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରୟ ତାରିଖରୁ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ୬% ହାରରେ ସୁଧ ସହିତ।
ଏହା ସହିତ, କୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ।