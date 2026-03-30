COVID-19 New Subvariant: ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଡରାଇଲାଣି କୋଭିଡର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ; 23 ଦେଶରେ କଲାଣି କାୟା ବିସ୍ତାର, ଏଥର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବି ଫେଲ୍ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଡରାଇଲାଣି କୋଭିଡର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ । ଆମେରିକା ସମେତ 23 ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି କୋଭିଡର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ‘ସିକାଡା’ । ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓମିକ୍ରନର ଏହି ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସିକାଡା BA.3.2 ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।
ସିକାଡା ଭାରିଆଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 70 ରୁ 75 ମ୍ୟୁଟେସନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଯେକୌଣସି ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ କରିପାରେ।
ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିକାଡା ଭାରିଆଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 70 ରୁ 75 ମ୍ୟୁଟେସନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟୁଟେସନର ଏହି ଅସାମାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟୀକାକୁ ଚକମା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ।
25 ଟି ଆମେରିକା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ କଥା ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକାଡା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଉପୁଜିଥିବା ଗୁରୁତର ଜଟିଳତାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ହାରରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ସିକାଡା ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ, ଏହା ପୂର୍ବ ଓମିକ୍ରୋନ ପ୍ରକାର ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ।
ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅତ୍ୟଧିକ ଥକ୍କାପଣ, ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। କିଛି ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାତିରେ ଝାଳ, ଚର୍ମ ଫୋଡି ଫୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ କିମ୍ବା ଗନ୍ଧ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ। ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ, ସିକାଡା ପ୍ରକାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବା ବେଳେ, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ।
ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକାଡା ଭାରିଆଣ୍ଟର କୌଣସି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ପୂର୍ବରୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରହି, ଆମେ କରୋନାଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ପାରିବା।