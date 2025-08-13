ଗାଈ ହୋଇପାରିବ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ! ଜାଣନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ ରଖିଲେ ଉତ୍ତର
କ’ଣ ପାଇଁ ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଈ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ଗାଈମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସାଂସଦ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି? କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍.ପି. ସିଂହ ବାଘେଲ ଲୋକସଭାରେ କହିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କର ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାୱତ ଲୋକସଭାରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି?
ଉତ୍ତରରେ ବାଘେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 246 (3) ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷମତା ବିଭାଜନରେ, ପଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକର ଆଇନ ତିଆରି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
କରି ହେବ ନାହିଁ
ସରକାର ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ନକରିବା ପଛରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାରଣ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 246(3) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଅଧିକାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି।
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାଳନ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ଏକ ବିଷୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକର ଏ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ ।
ତେଣୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଗାଈକୁ ସିଧାସଳଖ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପଶୁପାଳନର ଅବସ୍ଥା, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବନା, ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ।
ଜାତୀୟ ପଶୁ
ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ରୟାଲ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇଗର। ଏହାକୁ 1973 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବାଘକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେହି ବର୍ଷ ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାଘ ଶିକାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୁପାରିଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଘକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଗାଈ ‘ରାଜ୍ୟ ପଶୁ’
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗାଈକୁ ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗାଈର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପଶୁପାଳନ, ଦୁଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାରେ ଗାଈର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବାରସିଂହା। ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଓଟ। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଗୋଆର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଗୌର (ଭାରତୀୟ ବାଇସନ)। ଆସାମର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଏକ-ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ହେଉଛି ହାତୀ।