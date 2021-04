କରୋନା ଟିକା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉନଥିବା ଘଟଣାରେ ସରକାର ରଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୨୮ ।୪ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) : ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମେ ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ କରୋନା ଟିକାକରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ ଥିବା ବେଳେ ଆପ୍ ଗୁଡିକର ସର୍ଭର ସ୍ଲୋ ଯୋଗୁ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ୍ ହେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରାକାର ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଅଧିବେଶନ ନିର୍ଦ୍ଧରଣ କରିବାପରେ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ଲାଗି ଟିକାକରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

Vaccination appointments for 18 plus will be possible once the State Governments and Private Vaccination Centers schedule Vaccination sessions. Registration is happening on https://t.co/S3pUooMbXX.

— Aarogya Setu (@SetuAarogya) April 28, 2021