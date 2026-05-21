ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ; ବକ୍ରିଦ ପୂର୍ବରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦୁଇ ନେତା

ହୁମାୟୁ କବୀରଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ଏଜେୟୁପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁ କବୀର । ଆଉ ଖୋଲମ୍ ଖୋଲା କହିଛନ୍ତି, ବକ୍ରିଦରେ ଗାଈ କଟିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ହୁମାୟୁ କବୀର କହିଛନ୍ତି; ବକ୍ରିଦରେ ଗାଈ ତ କଟାହେବ ହିଁ ହେବ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଯାହା ବି କରିନିଅନ୍ତୁ । ଧାର୍ମିକ ମାମଲାରେ ଦଖଲ ଦିଆଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଶ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ହୁମାୟୁ କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୁସଲମାନ ସଙ୍ଗଠନ ହୁମାୟୁ କବୀରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଅଧିକାର। ତେଣୁ କୌଣସି ସମୁଦାୟର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ହୁମାୟୁ କବୀରଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କବୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ବହୁତ କଡ଼ା। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁନାହୁଁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ନିୟମରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପଶୁଙ୍କୁ କଟାଯିବନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ, ତା’ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୧୯୫୦ ମସିହାର ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ବହୁତ କଡ଼ା। ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ। ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଆମେ ଗାଈକୁ ମାତା ବୋଲି ମାନୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବକ୍ରିଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାନତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ଏଥିସହ କୌଣସି ଅପପ୍ରଚାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ।

ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମ କାନୁନ କିଛି ନଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ କଠୋର ପନ୍ଥୀମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ । ହେଲେ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ କଠୋର ପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଢ଼ଙ୍ଗରେ କାମ କରିବେ । ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ବେଳ ଥାଉଥାଉ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଲେ, ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।

 

