Video: ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢୀ ମାରିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର, କ୍ରିକେଟରେ କେବେ ଦେଖି ନ ଥିବେ ଏମିତି ଆଉଟ୍…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ। କେତେବେଳେ ବୋଲରମାନେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 40 ରନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଅଜବ ସଟ୍ ଖେଳି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି।

କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ରେ ଶାଇ ହୋପ୍ ଏପରି ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଯେ ସେ ବଲ୍‌ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଷ୍ଟମ୍ପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗତ ଶନିବାର ତ୍ରିନବାଗୋ ନାଇଟ୍‌ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଗୟାନା ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୱାରିୟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଶାଇ ହୋପ୍ 39 ରନ କରିବା ପରେ ହିଟ୍‌-ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍‌ ହେବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଏହି ଘଟଣା ଗୟାନା ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସର ଇନିଂସର 15ତମ ଓଭରର। 15ତମ ଓଭରରେ ଟେରେନ୍ସ ହିଣ୍ଡସ୍ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌କୁ ୱାଇଡ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ନାରେ, ଶାଇ ହୋପ୍ ପୂର୍ବରୁ ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ବଲ୍ଟି ୱାଇଡ୍ ଥିଲା ଏବଂ ହୋପ୍‌ଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏକ ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିପ୍ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଅଜବ ସଟ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଷ୍ଟମ୍ପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 39 ରନ କରିବା ପରେ ହିଟ୍‌-ୱିକେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଗୟାନା ଆମାଜନ ୱାରିୟର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ୧୬୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିନବାଗୋ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ୧୬ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଆଲେକ୍ସ ହେଲ୍ସ ଏବଂ କଲିନ୍ ମୁନରୋ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ମିଶି ମାତ୍ର ୧୦ ଓଭରରେ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୧୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ। ହେଲ୍ସ ୭୪ ରନ୍ ଏବଂ ମୁନରୋ ୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଅଧିନାୟକ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡକ୍‌ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ୱାରିୟର୍ସ ପାଇଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ବୋଲର ଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ଇମ୍ରାନ୍ ତାହିର। ତାହିର ରାଇଡର୍ସର ସମସ୍ତ ଚାରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

