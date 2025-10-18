ଘିଅ, ଟୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଳୁ… ବାଣ ନିଆଁ ଦେହରେ ପଡ଼ିଲେ ଭୁଲରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଭୋଗିବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା

ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଅଗଣିତ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନେ ବାଣଫୁଟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ଆଖି ଆଘାତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିପଜ୍ଜନକ, କାରଣ ଏହା କେତେକ ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ଧତ୍ୱର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ, ଦୀପର ଚମକ, ମିଠାର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ହସ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ କିଛି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ, ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଲେଜର ପଏଣ୍ଟର ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକିତ ଖେଳଣାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଆତସବାଜି ଏବଂ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ।

ଆଖିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ

ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବିଶେଷକରି ଦୀପାବଳି ସମୟରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ମାମଲା ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଆତସବାଜି ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଖି ଜ୍ୱଳନ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିଯିବା, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ, ଏକ ପିଲାର ଆଖିରେ ବାଣ ପାଉଡର ପଶିଗଲା, ଯାହା ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ଚାରିପାଖର ଭିତର ଅଂଶରେ ଗଭୀର ଜଳାପୋଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଖିରେ ଘିଅ ଲଗାଇଲେ, ଯାହା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଲା।

ଆଖିରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଆତସବାଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ, ଘିଅ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ବଟର କିମ୍ବା ତେଲ ଭଳି ଘରୋଇ ଉପଚାର କେବେବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବାଣ ଆଖିକୁ ଆଘାତ କରେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଘଷିବା ଏଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଗଭୀର ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏକ ସଫା କପଡା କିମ୍ବା ଆଖି ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ଆଖିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ।

ଆଜି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଲେଜର ପଏଣ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରର ଆଖି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ରେଟିନାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଆଘାତ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତଥାପି ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇପାରେ। ତେଣୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳଣା ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଖେଳଣା ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ’ଣ କରିବେ

ଆତସବାଜି କିମ୍ବା ଝଲସୁଥିବା ଆଲୋକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ମୁହଁ ସିଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଭିଜର ପିନ୍ଧିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ। ଆତସବାଜି ଜାଳିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବୟସ୍କଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖନ୍ତୁ।

କେବଳ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମୁହଁ, ହାତ ଏବଂ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ାଜଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଆତସବାଜି ଜାଳିବା ସମୟରେ ଢିଲା କିମ୍ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଟାଇଟ୍ କପା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

