AIADMK ରେ ବିଦ୍ରୋହ: ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାପ!
୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ AIADMK (ଏଆଇଏଡିଏମକେ) ର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।
ତାମିଲନାଡୁ : ତାମିଲନାଡୁରେ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏଡାପାଡି କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଏବେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପିଟିଆଇ (PTI) ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସି. ଭି. ଷଣ୍ମୁଗମ ଏବଂ ଏସ.ପି. ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ନେତାମାନେ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦଳର କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ନୂତନ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ’ (TVK) କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଦଳର ପୂର୍ବତନ ନେତା କେ.ସି. ପଲାନିସାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ପଦରୁ ନହଟନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜୟଙ୍କ ‘ଟିଭିକେ’ (TVK) ଆଡ଼କୁ ଢଳିପାରନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ମାତ୍ର ୪୭ଟି ଆସନ ଜିତିବା ପରେ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ସୋମବାର ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ବିଧାୟକମାନେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କେ.ପି. ମୁନୁସ୍ୱାମୀ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭେଲୁମଣି ଏବଂ ସି. ବିଜୟଭାସ୍କରଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଇସାକ୍କି ସୁବୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫାଟ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ନକରିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।