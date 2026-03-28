Samsung ଫୋନ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଡିଲ୍…ଦାମରେ ସିଧା ୧୩ ହଜାର କମ୍; ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ନକରି ଉଠାନ୍ତୁ ଫାଇଦା!
Samsung ଫୋନ୍ରେ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ବଜେଟ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅଫର୍ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। Samsung Galaxy A35 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତିରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପୂର୍ବରୁ ₹୩୨,୯୯୯ ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଫୋନଟି ଏବେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Flipkart ରେ ମାତ୍ର ₹୧୯,୯୯୯ ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଏହା ୧୩ର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ।
ଏହି ଡିଲ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍। ଯଦି ଆପଣ Flipkart Axis କିମ୍ବା SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବଦଳାଇବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଏହି ଡିଲ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଲଭ କରିଥାଏ।
ତଥାପି, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକକାଳୀନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ EMI ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ସହଜ ମାସିକ କିସ୍ତିରେ ଡିଭାଇସଟି କିଣିପାରିବେ, ଯାହା ଏହାକୁ କମ ମହଙ୍ଗା କରିବ।
ଏହି ଫୋନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ୧୨୦Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସ୍କ୍ରିନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରଚୁର RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ଏକ ପବନ କରିଥାଏ।
କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୋନର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଏବଂ ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ସେଲଫି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଭଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, Flipkart Apple iPhone ୧୬ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଦେଉଛି। ଏହି ଫୋନର ୧୨୮GB ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ₹୬୯,୯୦୦, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏଠାରେ ₹୬୨,୯୦୦ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଫୋନରେ ₹୪୩,୩୫୦ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତଥାପି, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫୋନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।