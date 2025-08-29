୪ ବଲରେ ୪ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି କଲେ ଏମିତି
ପ୍ରଥମେ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏପରି ମିରାକିଲ୍?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥର ଏପରି କିଛି ହୋଇଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା।
ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଆକିବ ନବି ଚାରି ବଲ୍ ରେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଏହି ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।
ଆକିବ ନବି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର: ଆକିବ ନବି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ନର୍ଥ ଜୋନ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ ବିପକ୍ଷରେ ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ଘାତକ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆକିବ ନବିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ଚାରି ବଲରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଏହା କରିଛନ୍ତି। ଆକିବ ନବି ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଏପରି କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏ ଚମତ୍କାର: ଅତୀତର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶଙ୍କର ସାଇନି ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ଚାରି ବଲ୍ରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମହମ୍ମଦ ମୁଧାସିର ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚାରି ବଲ୍ରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜରୋଲିଆ ବରୋଦା ବିପକ୍ଷରେ ଚାରି ବଲ୍ରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏବେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଆକିବ୍ ନବି ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ରଣଜୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଲୀପ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଘଟିଛି।
ନବିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ରହିଛି: ଅକିବ ନବିଙ୍କ ଜନ୍ମ ୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୬ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୨୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୯୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଚାରି ଥର ଚାରି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଠ ଥର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୨୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୪୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଆକିବ୍ ନବି ହଠାତ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ: ପୂର୍ବରୁ ଆକିବ ନବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣି ନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକିବ ନବି ୧୦.୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ୨୮ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।