କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ନଦେଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଗିରଫ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ଆଇନ…

Credit Card Rules: ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ କି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେବଳ କିଛି ବଛା ବଛା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଥିଲା। ଏବେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ, ବିମାନ ଟିକେଟ୍, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେୟ କରିବା ସହଜ ମନେହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିପାରେ।

ତା’ପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ କି? ପ୍ରଥମେ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଇନ କ’ଣ କହେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।

ବିଳମ୍ବରେ ଦେୟ ଦେଲେ: ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ପେମେଣ୍ଟ କଥା ଆସେ, କେବଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ନ ଦେବା ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଏହା ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଦେୱାନୀ ମାମଲା। ସାଧାରଣତଃ, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା କାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଏକ ରିମାଇଣ୍ଡର ପଠାଇବ, ତା’ପରେ ଯଦି ବାକି ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ରହେ ତେବେ କଲ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କରିବ।

ମାମଲାଟି ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ। କୋର୍ଟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦେୟ ନ ଦେବାରୁ ଗିରଫ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଡିଫଲ୍ଟ ଏବଂ ଅପରାଧ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ବିଳମ୍ବ ଫି, ସୁଧ ଏବଂ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ।

ଗିରଫ କେବେ ହୋଇପାରେ: ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଠକେଇର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଯେପରିକି କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଆୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଏଡାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିପାରିବ।

ଯଦି ତଦନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଠକେଇର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ମାମଲାଟି ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ହୋଇପାରେ। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କଠୋର କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ବିଳମ୍ବରେ ଦେୟ ଦେବା ଏକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଠକେଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଅନ୍ୟ କଥା, ଏବଂ ଏହା ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇପାରେ।

ବିଲ୍ ନ ଦେବାର ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ: ଯଦିଓ ଜେଲ୍ ହେବାର ବିପଦ ସବୁବେଳେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ହ୍ରାସ ପାଏ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଋଣ, କାର ଋଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।

ଏହା ସହିତ, ବିଳମ୍ବ ଫି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବକେୟା ରାଶି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି କିଛି ମାସ ଧରି ଦେୟ ଅନାଦେୟ ହୁଏ, ତେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଇନଗତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର କଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

