କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମିଳିଲା କଟା ମୁଣ୍ଡ, ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଖେଳ ପଡିଆରେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୋଡାଥି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା କିଛି ଯୁବକ ପଡିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ ଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ । ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଏକ କଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବର୍ଥୁର ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଯେ, କେହି ମୃତଦେହର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।
ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।
ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ହତ୍ୟା କେଉଁଠାରେ ଓ କେବେ ଘଟିଥିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ସକାଳେ ଯୁବକମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଏବେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।