ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଫସିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ହଙ୍ଗାମା!

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ରିଲ୍ ଏବଂ ମିମ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାତିଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଜା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଗୁରୁବାର ଧର୍ମଶାଳାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିଲକ ବର୍ମା ୭୫ ରନର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଖେଳାଳି ନମନ ଧୀରଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, “ହେ ଅନ୍ଧେରୀ!”

 ଜାତିଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ: ଅର୍ଶଦୀପ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତିଲକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ, “ତୁମେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ନଥିଲ?” ତା’ପରେ ତିଲକ ହସି ଏକ କମ୍ପାନୀର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଲେ ଯେ ସେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତା’ପରେ, ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି, ଅର୍ଶଦୀପ କହିଲେ, “ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନୂର (ଚମକ), ଏବଂ ଏହା (ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି) ହେଉଛି ନକଲି ନୂର।”

ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଶଦୀପ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ରଙ୍ଗକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାନ୍ତର।

ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବ। ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏହାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ।”

ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏହି ବକୱାସ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ମଜା ନାମରେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ।”

ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ସିଧା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ‘ହେ ଅନ୍ଧାର, ତୁମେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇନାହଁ।’ ତିଲକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସବୁକିଛି କହିଦେଉଥିଲା। ସେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ ଖୁସି ନଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ମଜା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତିଗତ ଉପହାସ ଥିଲା।”

