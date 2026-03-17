ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଷ୍ଟରେ ୫ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି।
ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ୫ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର:
୧. ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ (ପାକିସ୍ତାନ): ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ୟୁସୁଫ୍ ୟୋହାନା। ୟୁସୁଫ୍ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ ରଖିଥିଲେ। ୨୦୦୬ ମସିହାରେ, ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ (୧,୭୮୮ ରନ) ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
୨. ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି (ଭାରତ): ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କାମ୍ବଲି ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରଖିଛନ୍ତି। କାମ୍ବଲି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ବାଛିଥିଲେ।
୩. ତିତକରତ୍ନେ ଦିଲଶାନ୍ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା): ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତିତକରତ୍ନେ ଦିଲସାନ ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଟୁୱାନ ମହମ୍ମଦ ଦିଲସାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ମୁସଲିମ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଅଲଗା ହେବା ପରେ, ଦିଲସାନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଛାଡି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ତିତକରତ୍ନେ ମୁଦିୟାନସେଲାଗେ ଦିଲସାନ ରଖିଥିଲେ।
୪. ୱେନ୍ ପାର୍ନେଲ୍ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) : ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୱେନ୍ ପାର୍ନେଲ୍ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ୱାଲିଦ୍ ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ମହଲରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ “ୱେନ୍ ପାର୍ନେଲ୍” ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପରେ, ପାର୍ନେଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ।
୫. ସୁରଜ ରଣଦ୍ୱୀପ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା): ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ସୁରଜ ରଣଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରଣଦ୍ୱୀପ ଙ୍କ ନାମ ମହମ୍ମଦ ମାର୍ଶୁକ୍ ମହମ୍ମଦ ସୁରଜ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ, ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁରଜ ରଣଦ୍ୱୀପ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।