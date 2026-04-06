IPLରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ରେଜଲ୍ଟ? BCCIର ନିୟମ କଣ କହୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ…
ଆଇପିଏଲରେ ବିସିସିଆଇ ବର୍ଷା ନିୟମ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାଦଶ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। କେକେଆର ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା। ଆଇପିଏଲ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ବର୍ଷା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମ କ’ଣ: ଯେତେବେଳେ IPL ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ। BCCI ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଓଭରଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ଦଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ଏକ କଟ-ଅଫ୍ ସମୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଯଦି କଟ-ଅଫ୍ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନିଂସରେ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ଖେଳା ନଯାଏ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ ଘୋଷିତ ହୁଏ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ରିଜର୍ଭ ଡେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଯଦି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ କେକେଆର: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଦଳର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଆକାଶଦୀପଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, କୋଲକାତା ଦଳର ପେସ୍ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଦଳରେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଇନଅପ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। KKR ସେମାନଙ୍କର ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉଭୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।