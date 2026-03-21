କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍, କେତୋଟି ଟିମକୁ ଏଥର ମିଳିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ
୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ICC ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦିନ ଏବଂ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?
ଏହା କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଧୀନରେ ଖେଳାଯିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ଦଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ? ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ନିୟମ କ’ଣ ହେବ? ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ସେମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ହେବ।
ଏହିପରି ୧୪ଟି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆୟୋଜକ ଭାବରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ। ତୃତୀୟ ଆୟୋଜକ ନାମିବିଆକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସେମାନଙ୍କର ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଠଟି ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ଆଠଟି ଦଳ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଠଟି ଦଳରେ ରହିବେ। ବାକି ଚାରୋଟି ଦଳ ୧୦ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯିବ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସୁପର ସିକ୍ସ ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର ସିକ୍ସ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ, ୧୪ଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ: A ଏବଂ B। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ଦଳ ସୁପର ସିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସୁପର ସିକ୍ସ ଦୁଇଟି ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ରାଉଣ୍ଡ ହେବ, ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ।
ଏହି ୩ଟି ନିୟମ ODI WC ୨୦୨୭ ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ:
୨୦୨୭ ମସିହାର ICC ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନିୟମରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ୨୦୨୩ ମସିହାର ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ। ୨୦୨୩ ମସିହାର ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ICC ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ନୂତନ ନିୟମ
୨୦୨୭ ମସିହାର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ତିନୋଟି ICC ନିୟମ ନିମ୍ନଲିଖିତ:
୧. ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ, ଏକ ଟାଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ସୁପର ଓଭର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ୨୦୧୯ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ICC ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିୟମ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୯ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହେବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚୌକା ଆଧାରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
୨. ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟ ସିଗନାଲ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନକରି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା କେତେକ ସମୟରେ ନିକଟତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇଥିଲା। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଡାକିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଅନ-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
୩. ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ICC ର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସୀମା ସହିତ ଜଡିତ। ସୀମା ୭୦ ମିଟରରୁ କମ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।