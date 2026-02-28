ବାସ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ, ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା! କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଦେଖିବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ, ସେମିଫାଇନାଲ ଚିତ୍ର କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି।
ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ୨ ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶେଷ ଚାରିଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି, ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଉନ୍ନତ ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ କଠିନ ରାସ୍ତା: ପାକିସ୍ତାନର ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବାର ପଥ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କେବଳ ଜିତିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ; ସେମାନଙ୍କୁ ୬୪ ରନ୍ରେ ଜିତି ନିଜର ରନ୍ରେଟ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ୧୩.୧ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ନ କଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବ।
ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ଗ୍ରୁପ୍ ୧ରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଉଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ, ବଡ଼ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି।
ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରି ରହିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେମି-ଫାଇନାଲ ସମୀକରଣ: ଯଦି ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରେ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ୨ ରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିପାରେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ବିଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।