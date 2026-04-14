ପ୍ରଥମ ଓଭରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍! IPL ରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ, ଡେବ୍ୟୁରେ କଲେ କମାଲ, Zero ରେ Out ବୈଭବ!

Praful Hinge: ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରା ହୋଇଥିଲା। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୧୬ ରନ କରିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାକୁ ଡକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ କଳ୍ପନା କରିଥିଲା ​​ଯେ ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ ନାମକ ଜଣେ ବୋଲର ତାଙ୍କ IPL ଡେବ୍ୟୁରେ ଏଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ?

ପ୍ରଫୁଲ ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରୁ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ରେ, ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କୌଣସି ସ୍କୋର ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରି ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଏବଂ ଲୁଆନ୍ ଡ୍ରିସ୍ ପ୍ରିଟୋରିଅସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ ଆଇପିଏଲ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଇତିହାସ ରଚିଲେ। ଏମିତି ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ହଠାତ୍ IPL ୨୦୨୬ର ସିଡ୍ୟୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା…

Lamborghini ରୁ Porsche ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ! RCB…

ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ କିଏ: ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଫୁଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବିଦର୍ଭ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରଫୁଲଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ପ୍ରଫୁଲ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।

ପ୍ରଫୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହା ସେ ଯେତେବେଳେ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଫୁଲଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଫୁଲ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ନଥିଲେ: ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ପ୍ରଫୁଲ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ବିଦର୍ଭ ପାଇଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୨୮୮ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଉମେଶ ଯାଦବ ପ୍ରଫୁଲଙ୍କୁ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ।

ମନ୍ଦିରରେ ବସି ନିଲାମ ଦେଖୁଥିଲେ: ଯେତେବେଳେ IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମ ହେଉଥିଲା, ଖେଳାଳିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଟିଭି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଫୁଲ ମଧ୍ୟ ନିଲାମକୁ ସିଧା ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଗପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରରେ। ଗତ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ନିଲାମରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଲାମ ଦେଇ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରଫୁଲ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଥିଲା।

ହଠାତ୍ IPL ୨୦୨୬ର ସିଡ୍ୟୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା…

Lamborghini ରୁ Porsche ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ! RCB…

ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା! ବଢ଼ିଲା MIର…

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ICC ପକ୍ଷରୁ…

