IPL ମଝିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ରୁ ବିଦା ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା! ଆଉ ଖେଳିବେନି…

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆହତ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ IPL୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ସେମାନେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି। ଏହା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ କଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦଳକୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।

ସିଜିନର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ଆଶାରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର ଓପନର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିନା ଖେଳିଛି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରୋହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।

ରୋହିତ ଶର୍ମା କେବେ ଫେରିବେ: ୧୬ ଏପ୍ରିଲ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା। ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ରୟାଲ୍ ​​ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରୋହିତ ମାତ୍ର ୧୩ ବଲ୍ ରୁ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କିଏ ଏହି କ୍ରିଶ୍ ଭଗତ୍, IPL ମଝିରେ MIରେ କଲେ…

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ…

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରଠାରୁ, ରୋହିତଙ୍କ ଫିଟନେସ୍, ସେ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସସପେନ୍ସ ରହିଛି। ରୋହିତଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଟସ୍ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖରାପ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିନାୟକ ଏପରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନିଆଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ପରେ, ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।

ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି: କେବଳ ରୋହିତ ନୁହେଁ, ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁମ୍ବାଇ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୁବ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୟଙ୍କ ରାୱତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଆଇପିଏଲ ଡେବ୍ୟୁ ହେବ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

କିଏ ଏହି କ୍ରିଶ୍ ଭଗତ୍, IPL ମଝିରେ MIରେ କଲେ…

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ…

BCCIରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା CSK, ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ RCB…

IPL ଅଧାରେ CSKକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଦଳରୁ…

1 of 2,844