ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ OUT ହେଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ! ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆସିଲା ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ; ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେନି ମ୍ୟାଚ

Rinku Singh: ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର (୨୭ ଫେବୃଆରୀ), ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୫ଟାରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପିତା ଖାନଚାନ୍ଦ ସିଂହ, ଯିଏ ଯକୃତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ରାତିରେ, ଗୁରୁବାର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ’ଣ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ନୋଏଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ : ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏଏନଏସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମୁଁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ସେ ସକାଳ ୫ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।”

ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବି ନାହିଁ: ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ କୋଲକାତାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବିଜୟୀ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବ।

ତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବାପା, ଯିଏ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଯଥାର୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ରିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶିବିର ଛାଡିଥିଲେ। ତେବେ ରିଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁ ନାହାନ୍ତି।

