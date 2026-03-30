ରାଜସ୍ତାନର ଏହି ୫ ଖେଳାଳି କରିଦେବେ CSK ର ଖେଳ ସଫା! ଲିଷ୍ଟରେ ବୈଭବଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ
CSK Vs RR: ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ! ରାଜସ୍ଥାନର ଏହି ୫ ଖେଳାଳି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ ଗୌହାଟୀର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ କହିବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେବେ । ଯଦି ବୈଭବ ଛଅ ଓଭରର ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଚେନ୍ନାଇର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବୈଭବ ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ରେ, ବୈଭବ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୦୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ୨୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗତ ସିଜିନ ତୁଳନାରେ ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି।
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଯଶସ୍ୱୀ ୧୬୧ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୨୬୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଯଦି ଯଶସ୍ୱୀ ଫର୍ମ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଚେନ୍ନାଇର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟାର: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟାର ନିକଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଟମାୟାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୮୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୨୪୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି କାରିବିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାକୀ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖେଳିବା ପରେ, ଜାଡେଜା ଏହି ସିଜନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ଚେନ୍ନାଇର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବୋଲରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜାଡେଜା ରାଜସ୍ଥାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ।
ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର: ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆର୍ଚରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗତି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଆର୍ଚରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲେ।