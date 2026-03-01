ବନ୍ଦ ହେବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ! ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ICC ନେଲା ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ T୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆଜି କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା।
ଏହି ସମୟରେ, ଯଦି ଭାରତର କୌଣସି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ କାରଣ ଯଦି ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଏ, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ T୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସୁପର-୮ ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଗଣିତ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଏବେ ସବୁକିଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବା।
NRR ବିଫଳ; ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବହୁତ ଆଗରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ, ଭାରତ ଏବେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ତଥାପି, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ (NRR)। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ରନ୍ ରେଟ୍ +୧.୭୯୧, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରନ୍ ରେଟ୍ ଏବେ ବି -୦.୧୦୦।
ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ କାହିଁକି ବାହାରେ ରହିବ: ଧରାଯାଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ୩ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଭଲ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଥିବା ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କୁ ଯିବ। ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ର ରନ୍ ରେଟ୍ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ, ବର୍ଷା ହେଲେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ବିଜୟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା।
ସମୀକରଣ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବଳ ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ବଣ୍ଟନ ଭାରତ ପାଇଁ “ବିଦାୟ” ହେବ। AccuWeather.com ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟରେ କୋଲକାତାରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ସେହି ଦିନ ଆକାଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯଦିଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଆରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି “ରନ୍ରେଟ୍ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ”ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ।
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ICCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷକରି ଦୁବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ଅନେକ ଖେଳାଳି, ଦଳ ଅଧିକାରୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି, ପ୍ରସାରଣ ଦଳ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ICC ଆହୁରି କହିଛି, “ICCର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଗଢ଼ିବା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ICC ଯାତ୍ରା ସହାୟତା ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି।”