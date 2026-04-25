୩୭ ବଲ୍ ରେ ୧୦୩ ରନ୍… ବୋଲିରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଲେ ବୈଭବ; ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ…

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ୩୬ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ। ସେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଦୁଇ ଥର ୪୦ ବଲ୍ରୁ କମ୍ ସମୟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ୍ ସମୟରେ ବୈଭବ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ IPLରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ଶତକର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ। ସେ IPL ୨୦୨୫ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୩୫ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୈଭବ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୩୭ବଲ୍ ରେ ୧୦୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିଲା।
IPLରେ ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, IPLର ୧୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ, କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ୪୦ ବଲ୍ ରୁ କମ ସମୟରେ ଦୁଇଥର ଶତକ ହାସଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍।
କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନ, ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୪୦ ବଲ୍ ରୁ କମ ସମୟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
୪୦ ବଲରୁ କମ ସମୟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍
୨ ଥର -ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (୩୫ ବଲ, ୩୬ବଲ)
୧ ଥର – କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍
୧ ଥର – ୟୁସୁଫ ପଠାନ
୧ ଥର – ହେନରିକ କ୍ଲାସେନ୍
୧ ଥର – ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍
୧ ଥର – ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍
୧ ଥର – ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ
ବାଉଣ୍ଡରୀରୁ ୯୨ ରନ୍ ମାରିଥିଲେ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଇନିଂସ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ୧୦୩ ରନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୯୨ ରନ୍ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୨ଟି ଛକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୈଭବ ୩୫୭ ରନ୍ ସହିତ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ୩୫୭ ରନ୍ ଅଛି।