ବୈଭବଙ୍କ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି! ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ; ଭାଙ୍ଗିପାରେ ସଚିନ୍ ରେକର୍ଡ…
ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗିବେ କି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ସିଜିନର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL ୨୦୨୬) ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କର ୧୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୧୫ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି IPLରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି, ବୈଭବ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ ୨୦୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ସିଜିନର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୟନ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୈଭବଙ୍କୁ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ।
ସଚିନ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସଚିନ ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି (୧୬ ବର୍ଷ ୨୦୫ ଦିନ) ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ, ବୈଭବ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭାରତର ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବୈଭବଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ୨୬ ରୁ ୨୮ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟି ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି, “ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।”
ସୋମବାର ଦିନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନୀରବ ରହିଲା, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡକ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା। ପୂର୍ବରୁ, ବୈଭବ ଏହି ସିଜିନରେ ଦୁଇଥର ୧୫ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ବିପକ୍ଷରେ ସିଜିନର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ବିପକ୍ଷରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବଲ୍ ରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍ ରେ ୭୮ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।