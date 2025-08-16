ରେକର୍ଡ ରେକର୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଏ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି 199 ଶତକ, 60000+ ରନ୍, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବାବଦରେ…

୮୩୪ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୯୯ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଶତକର କଥା ଆସେ, ଭାରତର ମହାନ ବ୍ୟାଟ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ୍ ହବ୍ସଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।

ଜ୍ୟାକ ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଜ୍ୟାକ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋଟ ୬୧ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟାକ 61 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର 102 ଇନିଂସରେ ପ୍ରାୟ 57 ହାରରେ 5410 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟାକ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 28 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ 15 ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ…

ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ ସହିଦ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ,…

ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଜ୍ୟାକ ମୋଟ 834 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟାକ 1325 ଇନିଂସରେ ପ୍ରାୟ 51 ହାରରେ 61,760 ରନ କରିଛନ୍ତି।

ଜ୍ୟାକ ୮୩୪ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୯୯ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିବାର ଏହା ରେକର୍ଡ।

ଜ୍ୟାକ ୧୯୯ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ୨୭୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଜ୍ୟାକ ୮୩୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୦୧ଟି ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟାକ ୩ ଥର ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ…

ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ ସହିଦ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ,…

ଲୋକଙ୍କ କାଖ ଶୁଙ୍ଘିବା ଚାକିରି, ୧ ଘଣ୍ଟାକୁ…

କରସନ ଘାଭରି ଖୋଲିଲେ BCCIର ଗୁମର: ଜଣାପଡ଼ିଲା…

1 of 27,848