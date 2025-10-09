କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦାଉଦ D’ କମ୍ପାନୀର ଧମକ, ଏହି ନେତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ ମେସେଜ
କେବଳ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ନୁହନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳି ଥିବା ପୁଅ ଜିଶାନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ଆସିଛି ୧୦ କୋଟି ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ।
ମୁମ୍ବାଇ: କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଡି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଧମକ । ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଡି’ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ୫ କୋଟି ଦେବାକୁ ମେସେଜ୍ ।
କେବଳ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ନୁହନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳି ଥିବା ପୁଅ ଜିଶାନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ଆସିଛି ୧୦ କୋଟି ଦେବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ମେସେଜ
ଦିଲଶାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କଠାରୁ ₹5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ଫେବୃଆରୀ 5, 2025 ସକାଳ 7:57 ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, “ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଆପଣ KKR ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ରିଙ୍କୁ ସାର, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ…
ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମହାଶୟ, ମୋର ଏକ ଅନୁରୋଧ ଅଛି: ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆଲ୍ଲାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ।”
ଡି କମ୍ପାନୀ
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ତାଙ୍କ ମେସେଜର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଏପ୍ରିଲ 9, 2025 ରାତି 11:56 ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ମୋତେ ₹5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଜଣାଇବି।” ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲଶାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ସକାଳ 7:41 ରେ ଇଂରାଜୀରେ ଆଉ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ। ଏଥିରେ କେବଳ ଲେଖା ଥିଲା, “ସ୍ମରଣକାରୀ! ଡି-କମ୍ପାନୀ।” କିନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଆଦାୟ ବିରୋଧୀ ସେଲ୍ ମହମ୍ମଦ ଦିଲଶାଦ ମହମ୍ମଦ ନାଭିଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଶାନ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସେ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ।
ତଥାପି, ମହମ୍ମଦ ଦିଲଶାଦ ମହମ୍ମଦ ନାଭିଦଙ୍କ ଓକିଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧମକ ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଆଇପି ଠିକଣା ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ନିଷ୍କର୍ଷିତ ଯେ ନାଭିଦ ଜୀଶାନ ସିଦ୍ଦିକି ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ବିହାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘର
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲଶାଦ ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲୁକଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ (LOC) ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ତା’ପରେ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନାଭିଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।