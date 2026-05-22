ଲୋକଙ୍କ ଘୃଣା ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା’,ଅବସର ପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର
ଭାରତ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଦିନିକିଆ (ODI) ଏବଂ ୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL)ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ)ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ‘ନୂତନ ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନ’ କରିବେ। ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜନରେ ତ୍ରିପୁରା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଶଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି, “କ୍ରିକେଟ ମୋର ଜୀବନ। ମୁଁ ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ତଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରତି ସେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ। ନାଗପୁରରେ ଭାରତର ୫୦୦ତମ ଦିନିକିଆରେ ଶେଷ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା ଏବଂ ୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ନେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
— Vijay Shankar (@vijayshankar260) May 22, 2026
ନିଜର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବହୁତ ଘୃଣା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏହା କରିପାରିଲି, ତେବେ ଯେକେହି ବି କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କ୍ରିକେଟ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଛି।” ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଦଳ, କୋଚ୍, ଫିଜିଓ, ଟ୍ରେନର, ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶଙ୍କର ୨୦୧୯ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆଉ ଦଳକୁ ଫେରି ପାରିନଥିଲେ। ଆଇପିଏଲରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନିଜର କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ୭୭ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ୧୧୨ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ଏବଂ ୧୫୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ୪୬.୭୩ ହାରାହାରିରେ ସେ ୪,୨୫୩ ରନ୍ କରିବା ସହ ୪୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟରେ ୨,୭୯୦ ରନ୍ ଏବଂ ୭୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବାବେଳେ ଟି-୨୦ରେ ୨,୫୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।