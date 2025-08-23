କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇବା ପରେ ଏବେ ଖାକି ପିନ୍ଧି DSP ପଦ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳି
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ । ଦେଶର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରିକେଟର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଦେଶ ସେବା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ଦେଖିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ପରେ, ଏହି ତାରକାମାନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ତାଲିକାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ନାମ ଜାଣନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ବୋଲିଂ କେବଳ ଅନେକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ନଥିଲା ବରଂ ଦେଶକୁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।
ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଡିଏସପି (ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ) ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ସିରାଜଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ସଂଘର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କହେ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ।
ଜୋଗିନ୍ଦର ଶର୍ମା
୨୦୦୭ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲକୁ କିଏ ଭୁଲିପାରିବ? ଶେଷ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଯୋଗିନ୍ଦର ଶର୍ମା ଏବେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ମନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦେଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିଅର ପରେ, ଯୋଗିନ୍ଦର ପୋଲିସ ସେବାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସରେ ଡିଏସପି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗିନ୍ଦରଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି ।
ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମ ଆଜି କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ ସହିତ, ସେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଅନେକ ଥର ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡିଏସପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଏବେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଦେଶର ଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ।