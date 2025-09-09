ଲକ୍‌ଡାଉନରେ କ୍ୟାନସରରେ ହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ୟୁଏସ ଭିସା ହେଲା ରିଜେକ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ନିଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ଫୁସଫୁସ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା

ମୁମ୍ବାଇ: ୮୦ ଏବଂ ୯୦ ଦଶକରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରାଜ କରିଥିଲେ। ୬୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁ ବାବା ଏବେବି ବଲିଉଡରେ କରୁଛନ୍ତି କମାଲ।
ବଲିଉଡ ସହିତ, ସଂଜୟ ଦତ୍ତ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବେଶ ପସନ୍ଦ। ତଥାପି, ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି।

୨୦୨୦ ରେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର କ୍ୟାନସର ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଭିସା ମିଳୁନଥିଲା। ତା’ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାକେଶ ରୋଶନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ରାକେଶ ରୋଶନ (ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି) ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ତଥାପି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପରେ, ଅଭିନେତା ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗ ମୁକ୍ତ। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା।

ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ, ସଂଜୟ ଦତ୍ତ ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟକର ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଲକଡାଉନରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁ ନଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ କଣ ହେଉଛି ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି।

ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଏକ୍ସ-ରେ ଦେଖାଇଲା ଯେ ମୋର ଫୁସଫୁସର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଟିବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ୟାନସର ରୋଗ ବୋଲି ଜଣାପଡିଲା।

ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଆହୁରି କହିଥିଲେ କି ଏ କଥା ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହିବା କାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ରାଗରେ ପିଟି ଦିଏ। ତେଣୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ‘ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କ୍ୟାନସର ହୋଇଛି। ଏବେ କ’ଣ କରିବା?

କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇ-ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ, ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବି ନାହିଁ।

ରାକେଶ ରୋଶନ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ କରିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ
ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବା ପରେ, ରାକେଶ ରୋଶନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ଗଳା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର କେଶ ଝଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେବ। ଏବଂ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ।

ତେଣୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲି, ମେରେ କୋ କୁଛ ନହିଁ ହୋଗା’, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କେଶ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାନ୍ତି କରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବି ନାହିଁ।

ମୁଁ ମୋର କେମୋଥେରାପି ସମାପ୍ତ କଲି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ମୋର ସାଇକେଲରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲି, ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲି।

