୬୬୦ ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର, ଜାଣନ୍ତୁ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲେ କିପରି
Cristiano Ronaldo Net Worth:ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟରୁ ରୋନାଲ୍ଡୋଏବେ ଆଗରେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର, ଏହା ଗୋଲ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିୟନିୟର୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବେ ଫୁଟବଲ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଲିୟନିୟର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ $୧.୪ ବିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ ୧୧.୬୦ ବିଲିୟନ) ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସେ ଏତେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ରୋଜଗାର କଲେ? ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଆୟ ବହୁବିଧ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟା ଦରମା, ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟୁରୋପରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଦରମା ମେସିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସାଉଦି ଆରବ କ୍ଲବ ଅଲ୍ ନାସର୍ରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଗଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲ୍ ନାସର୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି କରମୁକ୍ତ, ଏବଂ ସେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧,୬୬୦କୋଟି ଟଙ୍କା) ଦରମା ଏବଂ ବୋନସ୍ ଆକାରରେ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ୩୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ସାଇନ୍ଇଂ ବୋନସ୍ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ, ରୋନାଲ୍ଡୋ କେବଳ ଦରମା ଆକାରରେ ୫୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ।
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର: ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କର ନାଇକ୍ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୮ ନିୟୁତ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରାଇଥାଏ। ଆର୍ମାନି ଏବଂ କାଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୭୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମେସି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର (କର ପୂର୍ବରୁ) ଦରମା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟର୍ ମିଆମିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରଠାରୁ, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
CR7 ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା: ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ CR7 ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନାମ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହୋଟେଲ, ଜିମ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଲିସବନ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱିଣ୍ଟା ଡା ମାରିନ୍ହାରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ୨୦ ମିଲିୟନ ୟୁରୋ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବାଦଶାହ: ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ, ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନୁସରଣକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ୬୬୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଅନୁସରଣକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଅନୁସରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ରୋଜଗାର ଉଭୟ ଅତୁଳନୀୟ, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ।