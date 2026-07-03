୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଫୁଟବଲ୍କୁ ‘ଅଲବିଦା’ କହିବେ ରୋନାଲ୍ଡୋ !
ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର୍ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ୱାଶିଂଟନ: ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨’ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏହି ଚମକାଇଦେବା ଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଟରଣ୍ଟୋର ବିଏମଓ ଫିଲ୍ଡରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ କ୍ରୋଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଭଉଣୀ କାଟିଆଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହିଁ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ହେବ।
🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo to retire from international football with Portugal after the World Cup, his sister Katia says.
“Enjoy it while it lasts. It’s ending soon. The info I have, from a reliable source… this is his LAST DANCE”, told SportTV. pic.twitter.com/3WbtZgEHrH
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2026
ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଭଉଣୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟିଭିକୁ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଖବର ମିଳିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବା ‘ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ’ ହେବ।”
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୬ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଗୁରୁବାର (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଶୁକ୍ରବାର) ହିଁ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ଜର୍ସିରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।