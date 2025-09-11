(Viral Video) ହଠାତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଜଳହସ୍ତୀ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ; କିଏ ମାରିଲା ବାଜି ଦେଖିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ …

ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭାଇରଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ । ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜଳହସ୍ତୀ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ମୁହାଁମୁହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ....

Viral Video:ଜଙ୍ଗଲର ଦୁନିଆ କିଛି ଏପରି ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁ। ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଡ଼ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଶିକାରୀ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ଜଳହସ୍ତୀ ଦୁହେଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ନଦୀ କୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଣି ବାହାରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି, ହଠାତ୍ ଏକ ଜଳହସ୍ତୀ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ତା ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏବେ ଜଳହସ୍ତୀକୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀରଟି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା’ର ବଡ଼ ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ କେବଳ ଜଳହସ୍ତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଳହସ୍ତୀ ତା’ର ବଡ଼ ମୁହଁ ଖୋଲି ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରିଦିଏ। ଏବେ ଜଳହସ୍ତୀର ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଛି।

 

ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ @AMAZlNGNATURE ଆଇଡି ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ତେର ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଚାରି ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଚବିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଜଳହସ୍ତୀକୁ କମ୍ ଆକଳନ କରିବା ଭୁଲ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ମାଲିକ ‘, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘କୁମ୍ଭୀର ଶିକାର କରିବାର ଯୋଜନା ଓଲଟା ହୋଇଗଲା’। ସେହିପରି କିଛି ୟୁଜର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ୟୁଜର ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲଢ଼େଇ କିଏ ଜିତିଲା, କୁମ୍ଭୀର ନା ଜଳହସ୍ତୀ?

