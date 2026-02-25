ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ପଛରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ

ପାଣି ଭିତରେ ବୋଟ୍ କୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା କୁମ୍ଭୀର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନଦୀ ଏବଂ ହ୍ରଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଏପରି ରୋମାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦନିତ କରିଦିଏ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରିଛି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ପାୱାର ବୋଟ୍ ଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଏକ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ବୋଟ୍ ର ଗତି ସହ ସମାନ ବେଗରେ ତାକୁ ପିଛା କଲା।

ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କତା ଏହା କି ବୋଟ୍ ର ପଛରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତରଙ୍ଗର ଦ୍ରୁତ ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ଖାତିର ନକରି ବୋଟ୍ ର ପିଛା କରିଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା।

କୁମ୍ଭୀରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୋଟ୍ ର ପିଛା କଲା:

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଏକ ପାୱାର ବୋଟ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି। କ୍ୟାମେରା ପଛକୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲହରୀ ଉଠୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ହଠାତ୍, ଫ୍ରେମରେ ଏକ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଆଡକୁ ପହଁରି ଆସୁଛି। କୁମ୍ଭୀରର ଗତି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ଏହା ଡଙ୍ଗାକୁ ଧରିବା ପରି ମନେହେଉଛି।

ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ପାଣି ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଶରୀର ତରଙ୍ଗକୁ କାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏହାର ଶକ୍ତିରେ ଚାରିପାଖର ପାଣି କମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରୁଛି।

ଗତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା:

ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଧୀର ଗତିଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସେହି ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପହଁରନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ଦୂରତାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରଟି ପାୱାର ବୋଟ୍ କୁ ପିଛା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କୁମ୍ଭୀରର ଗତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

