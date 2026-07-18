୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା’, ପରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ… ଏବେ ୧୨ ବର୍ଷର ଅନାଥ ପୁଅକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇଗଲା କୁମ୍ଭୀର
୧୨ ବର୍ଷର ନାବାଳକକୁ ପାଣି ଭିତରେ ମାରି ଖାଇଗଲା ନରହନ୍ତା କୁମ୍ଭୀର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା, ପରେ ନଦୀରେ ପାଣି, ଆଉ ଏବେ ସେହି ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। ମଣିଷ ମାଂସ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଣି ଭିତରେ ଭୂରି ବୁଲୁଛି ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର।
ଖାଲି ଘୂରି ବୁଲୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅନାଥ ନାବାଳକ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ତା’ର ଶିକାର କରିସାରିଛି ଏହି ନରହନ୍ତା କୁମ୍ଭୀର। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଛୁଆଟି ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି କୁମ୍ଭୀରଟି ତାକୁ ସେତେ କଲବଲ କରି ଚୋବାଇ ଖାଉଛି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ଲୋମହରଷଣକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଟିକୁରି ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଘାଘରା ନଦୀର ଏକ ହିଂସ୍ର କୁମ୍ଭୀର ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ସୁନୀଲର ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି।
ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ କରୁଥିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାଳକଟିର ମାମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ପାଖରୁ ଭଣଜାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ-ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ନାବାଳକ ସୁନୀଲର ବିକୃତ ଶରୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ମାମୁଁ ବିଜୟ ରାଜ ସିଂହ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ।
କ୍ଳାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ସେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସୁନୀଲ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ବିଜୟ ରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ଉଦୟ ରାଜ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବୁଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ।
ବାଟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଘାଘରା ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପାଣି ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଚୁପଚୁପ୍ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁଅକୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣିନେଲା।
ସୁନୀଲର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ବିଜୟ ରାଜ ନିଜ ଜୀବନ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ନଦୀକୁ ଡେଇଁପଡିଲେ। ସେ କୁମ୍ଭୀରର ପାଟିରୁ ସୁନୀଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସାତରୁ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କୁମ୍ଭୀରର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍ ମାନିଲେ।
କୁମ୍ଭୀର ପିଲାଟିକୁ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା, ଏବଂ କଚାଡି କଚାଡି ମାରି ଖାଇଗଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଜୟ ରାଜ କହିଲେ କି କିପରି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ପିଲାଟିର ଶରୀରର ଅଧା ଖାଇଗଲା।
ତିନି ଘଣ୍ଟା ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମୃତଦେହ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି:
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୁମ୍ଭୀରଟି ପିଲାଟିକୁ ତା’ର ପାଟିରେ ଧରି ବୁଡୁଥିଲା ଉଠୁଥିଲା।
ସାହସ ଜୁଟାଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ନଦୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟାର ତୀବ୍ର ପ୍ରୟାସ ପରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ବିକୃତ ମୃତଦେହ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ଅନାଥ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁର ମର୍ମାହତ ଭଉଣୀ:
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏକ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁନୀଲଙ୍କ ବାପା ବୁଧରାଜ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଚାରି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନୀଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ପରିବାରର ସମର୍ଥନର ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଆଣିବା ମାତ୍ରେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ; ସେମାନେ ସୁନୀଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଚାଦରକୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁମନ ଏବଂ ସୀମା ସେମାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ (୧୦) ସହିତ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି।