Amazon ଏବଂ Flipkart ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମେଗା ସେଲ ; ଯାହା କିଣିବେ ମିଳିବ ଦମଦାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍

Amazon ଏବଂ Flipkart ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମେଗା ସେଲ ; ଯାହା କିଣିବେ ମିଳିବ ଦମଦାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍
ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରିଟେଲ୍ ଚେନ୍ କ୍ରୋମା ଚଳିତ ବର୍ଷର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୩୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଟ୍ ରିହାତି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରିଟେଲ୍ ଚେନ୍ କ୍ରୋମା ଚଳିତ ବର୍ଷର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦଶହରା, ଧନତେରସ୍, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଭାଇ ଦୂଜ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଗା ସେଲ୍ ଏବେ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୩୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଟ୍ ରିହାତି, ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ଏବଂ ସହଜ EMI ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଅନେକ ବର୍ଗରେ ଭଲ ଅଫର:
ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ, କ୍ରୋମା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏବଂ ଉପକରଣ ଉପରେ ବିପୁଳ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଉପରେ ୩୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି।
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ୧୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି।
ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଉପରେ ୨୫ % ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି।
ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ୩୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି।
ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଉପରେ ୩୫%ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି।
ଲାପଟପ୍ ଉପରେ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି।
ଘର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ଉପକରଣ ଉପରେ ୩୫%ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି।
ହେଡଫୋନ୍ ଏବଂ ଇୟରଫୋନ୍ ଉପରେ ୪୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି।
ହୋମ ଥିଏଟର ଉପରେ ୩୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି।
କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ GST ରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ, ଟିଭି ଏବଂ ଏସି ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଛି।
୫୬୦+ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସୁବିଧା:
ପାର୍ବଣର ସପିଂକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୋମା ୫୬୦+ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ୨୦୦+ ସହରରେ ଏହାର ଆଉଟଲେଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଗ୍ରାହକମାନେ croma.com ଏବଂ Tata Neu ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରିପାରିବେ ।
ଆପଣ ଷ୍ଟୋରରେ ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମାନ ଅଫର ଏବଂ ସଞ୍ଚୟର ମଜା ନେବେ। କ୍ରୋମାର କନେକ୍ଟଡ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ, ଷ୍ଟୋରରେ ପିକଅପ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ, ପେପରଲେସ୍ ଚେକଆଉଟ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ମାଗଣା ଡେଲିଭରି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ।
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ Amazon ଏବଂ Flipkart ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଚାଲିଛି। Amazon Great Indian Festival Sale 2025 ଅନେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରେ। Flipkart Big Billion Days Sale 2025 ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବିକ୍ରୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଫର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।