iPhone 17 ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ! ମାତ୍ର ୪୪,୭୬୮ ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ ନୂଆ ଫୋନ୍, ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗଣା ଆଡାପ୍ଟର
ରିଟେଲ୍ ଚେନ୍ 'କ୍ରୋମା' (Croma) ତାର 'ଏଭରିଥିଙ୍ଗ୍ ଆପଲ୍' (Everything Apple) ଅଭିଯାନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କ୍ରୋମାର (Croma) ‘ଏଭରିଥିଙ୍ଗ୍ ଆପଲ୍’ (Everything Apple) ସେଲ୍ ଏବେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସେଲ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରୋମା ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଜୁନ୍ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସେଲ୍ରେ ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍, ମ୍ୟାକବୁକ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଏୟାରପଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୮୨,୯୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ (256GB) କୁ ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ଅଫର୍, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରିହାତି ଏବଂ ଟାଟା ନିଉ (Tata Neu) ରିୱାର୍ଡ୍ସ ମିଶାଇ ମାତ୍ର ୪୪,୭୬୮ ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ।
ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ଅଫର୍ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରୋମା ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ୧,୬୫୮ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କୁପନ୍ ଦେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା, ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ କରି ଆପଣ ୨୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏବଂ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ବୋନସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ମୂଲ୍ୟ ଫୋନର ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକମାନେ ୪,୯୭୪ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଟାଟା ନିଉ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ମିଶାଇଲେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ର ଦାମ୍ ୪୪,୭୬୮ ଟଙ୍କାକୁ କମିଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା, ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ୨,୧୯୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଆପଲ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଡାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଜୁନ୍ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।
ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏୟାର୍ M5 (MacBook Air M5) ଏବେ ୭୩,୫୪୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କ୍ରୋମାର ଏହି ସେଲ୍ରେ ଆପଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏୟାର୍ M5 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ମିଳୁଛି। ଏହାର ୧୩-ଇଞ୍ଚ୍ ବେସ୍ ମଡେଲ୍ର ପ୍ରକୃତ ଦାମ୍ ୧,୧୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ଏହାକୁ ୭୩,୫୪୦ ଟଙ୍କାରେ କିଣିହେବ। ତେବେ ଏହି ଅଫର୍ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଡିଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିହାତି (Education pricing), ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ଟାଟା ନିଉ ରିୱାର୍ଡ୍ସ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରୟ ଉପରେ କ୍ରୋମା ଏୟାରପଡ୍, ଆପଲ୍ ଆଡାପ୍ଟର ଏବଂ ସାଇଟ୍ରନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଭଳି ୧୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ମିଳୁଛି। ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟତୀତ, କ୍ରୋମା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅଫର୍ ପରେ, ଆଇଫୋନ୍ ୧୫ (128GB) ୩୬,୮୯୧ ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ୧୬ (128GB) ୪୦,୦୪୧ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିଟେଲରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାକବୁକ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଏୟାରପଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ଯୋଗ୍ୟତା, ଷ୍ଟକ୍ ଉପଲବ୍ଧତା, ସହର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟୋର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।