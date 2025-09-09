ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ
ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ।
ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଆଶାଠାରୁ ୨୫ଟି ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ୪୫୨ ଭୋଟ ମିଳିଲା: ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, NDA ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ମୋଟ ୪୫୨ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଯାହା NDA ସାଂସଦଙ୍କ ମୋଟ କ୍ଷମତା ଅପେକ୍ଷା ୨୫ଟି ଅଧିକ।
ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ମୋଟ ୩୦୦ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ରେଡ୍ଡୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ନିଜର ଭୋଟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା।
ବିରୋଧୀ-ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟରେ NDA ର ୪୨୭ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଗଣତିରେ ୪୫୨ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି।
ସେହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଉଭୟ ଗୃହରେ ୩୩୪ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ୩୦୦ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନେକ ସାଂସଦ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
କେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ: ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର କେଉଁ ସାଂସଦ କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଯଦି କୌଣସି ଦଳର କୌଣସି ସାଂସଦ କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଳ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ।