CRPF ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬: ୯,୧୯୫ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ !
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ପକ୍ଷରୁ କନଷ୍ଟେବଳ (ଟେକ୍ନିକାଲ, ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପାଇୋନିଅର୍) ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ CRPF ରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ମେ ୧୯, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ recruitment.crpf.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ୯,୧୯୫ଟି ଶୂନ୍ୟପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୦, ୨୦୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର, ରୋଷେୟା (Cook), ବଢ଼େଇ, ଦରଜି, ବାରିକ, ଧୋବା, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଦରମା ଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି : ସଫଳତାର ସହ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପେ-ଲେଭଲ୍-୩ (Pay Level-3) ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ମାସିକ ଦରମା ୨୧,୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬୯,୧୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (PET) ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମାନକ ପରୀକ୍ଷା (PST) ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା (CBT), ଟ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ (Document Verification) ଏବଂ ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା (Medical Examination) କରାଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ସହଜ ପଦକ୍ଷେପ : CRPF କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ CRPF ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ recruitment.crpf.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ “Constable (Technical & Tradesmen) Recruitment 2026” ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ବୈଧ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଜିକରଣ (Register) କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ ମିଳିଥିବା ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଯଥା ଫଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବେଦନ ଫି’ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରି ଫର୍ମଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।