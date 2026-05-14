୧୦ମ ପାସ୍ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ! CRPF ରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ଦରମା ୬୯,୧୦୦ ହଜାର ; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ?
CRPF Recruitment 2026: ବାହାରିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ । CRPF କନଷ୍ଟେବଲ ଟେକ୍ନିକାଲ୍, ଟ୍ରେଡସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପାୟୋନିୟର ୱିଙ୍ଗ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୋଲିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୯,୧୯୫ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମେ ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆବେଦନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଆଉ କେଉଁ ଠାରେ କରିବେ ଆବେଦନ ଆଉ ମିଳିବ କେତେ ଦରମା?
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ବୈଷୟିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଏକ ITI ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ ଭାରୀ ମୋଟର ଯାନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ବୟସ ସୀମା: ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ୨୧ ରୁ ୨୭ ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୩ ବର୍ଷ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଆବେଦନ ଫିସ୍ କେତେ: ସାଧାରଣ, ଓବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫିସ୍ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଏସସି, ଏସଟି ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫିସ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି।
କେତେ ମିଳିବ ଦରମା: ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପେ ସ୍ତର ୩ ଅଧୀନରେ ମାସିକ ୨୧,୭୦୦ ରୁ ୬୯,୧୦୦ ଦରମା ପାଇବେ। ସେମାନେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ରାସନ ଭତ୍ତା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା: ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (PET) ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମାନକ ପରୀକ୍ଷା (PST) ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT), ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।