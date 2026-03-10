ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ଖେଳ ବଦଳାଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏତ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ଅଶୋଧିତ ତେଲ

ଅଶୋଧିତ ତେଲ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୨୦ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ତୈଳ ସମ୍ପର୍କିତ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକା ନୌସେନା ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

“ଆମେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟକୁ କମ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ,” ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ହେଲେ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ଅଶୋଧିତ ତେଲ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା:

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୨୦ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୮୮.୫ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ସେହିପରି WTI US ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୮୫.୦୨ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ଏହା ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୧୫ ଡଲାର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ:

ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସରୁ ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ, ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ୧୦% ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୯୦ ଡଲାର ତଳକୁ ଖସିଗଲା।

ଏହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୮ ଡଲାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୦ ମହାମାରୀ ପରେ ସର୍ବାଧିକ। ସେହି ସମୟରେ, ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

