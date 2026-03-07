ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବଢିଲା ଅଶୋଧିକ ତୈଳ ଦର; କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 90 ଡଲାର ପାର, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଚଡ଼କ
ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବଢିଲା ଅଶୋଧିକ ତୈଳ ଦର । ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଚଡ଼କ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କାତାରର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଦ ଅଲ-କାବି ସମ୍ପ୍ରତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 150 ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦକମାନେ “ଫୋର୍ସ ମେଜ୍ୟୋର” ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁ ଭାରତକୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଲାଇନ୍ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆସିଥିବା ରୁଷୀୟ ତୈଳର ରିପୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଥିବା ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରୁଷ ଭାରତକୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୫ ରୁ ୩୦ ଡଲାର ରିହାତି ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଜାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ତେଲ ଏବେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୪.୫ ଡଲାର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଉପସାଗରରୁ ୧୪ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ପରିବହନରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଆଇଓସି,ବିପିସିଏଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ଏହି ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଉଛି।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ 80 ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବରୋଧ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ 85 ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କେବଳ ତେଲ ନୁହେଁ, ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପକାଉଛି।
ଅର୍ଥନୀତି ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିପାରେ
ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରୂପରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ; ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଲ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଦ୍ବାରା ପରିବହନ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କୃଷି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି କରାଏ।
ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖାଲି ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୩୩୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏବଂ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୩୨୧ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।