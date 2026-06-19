ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ଆଶ୍ଵସ୍ତି; କାହିଁକି କମୁନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ , ଜାଣନ୍ତୁ
କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ଶସ୍ତା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତାହାର ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ।
Petrol-Diesel Price : ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଵସ୍ତି ନମିଳିବାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର (୧୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬)ରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୮୦ ଡଲାରରୁ ତଳେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଟିକସ ନୀତି ଏବଂ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୁନାଫାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତାହାର ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। କେରଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛି, “ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୮୦ ଡଲାରରୁ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ ମୁନାଫା ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର କେବେବି କମିବ ନାହିଁ, କାରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ କମାଉଛନ୍ତି।” ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ୮୦ ଡଲାରରୁ ତଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନାହିଁ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ସରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାମ କମିଲେ ଆଶ୍ଵସ୍ତି ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଆସିଛି।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ତହସିନ ପୁନାୱାଲା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୯.୩୩ ଡଲାରକୁ ଖସି ଆସିଛି, ତଥାପି ଦେଶବାସୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦାମ ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା କରିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମକୁ ‘ଅଚ୍ଛେ ଦିନ’ (ଭଲ ଦିନ)ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି।” ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବୈଶ୍ୱିକ ସଙ୍କଟ ତ କେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶଙ୍କାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମହଙ୍ଗା ଇନ୍ଧନର ବୋଝ ବୋହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଇନ୍ଧନର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି।
ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ, ବୈଶ୍ୱିକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଟେନସନ (ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି), ସିପିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୂଲ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଵସ୍ତି ନମିଳିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇପାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ।
ଜାଣନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର କାହିଁକି କମୁନାହିଁ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଯେମିତି କି ସେମିତି ରହିଛି। ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ତେଲକୁ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ହେତୁ ତେଲ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଭଡ଼ା ଏବଂ ବୀମା (ଇନସୁରାନ୍ସ) ଉଭୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏହାର ଦରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କହିବା କଥା ଯେ, କେବଳ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ତୁରନ୍ତ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୨୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି କଥା ହେଉଛି ଯେ, ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମେ’ ମାସରେ ମାତ୍ର ୧୧ ଦିନ ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ଚାରି ଥର ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ମେ’ ୧୫ ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ୩.୨୯ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମେ’ ୧୯, ମେ’ ୨୩ ଏବଂ ମେ’ ୨୫ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ଆଉ ଥରେ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି।