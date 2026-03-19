ଇରାନର ତୈଳ ଟଙ୍କି ଛାରକାର: ବଢିଲା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର, ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 110 ଡଲାର ପାର; ସେପଟେ ଭୁଶୁଡ଼ଡିଲା ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ନିଆଁ । ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବଢିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର । ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ – ଯାହା କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି 100 ରୁ 102 ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ କାରବାର କରୁଥିଲା, ଆଜି ହଠାତ ସେଥିରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ଏବେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ 111 ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ତୀବ୍ର ହୁଏ, କାରଣ ମାଲ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି?
ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକାର ମଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ତୈଳ ଟଙ୍କି ଛାରକାର । ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ । ତେବେ ଇରାନର ତେଲ ଟାଙ୍କି କମ୍ପେଲକ୍ସ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ମଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦ୍ବାରା ହଠାତ ବଢିଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର । ଏନେଇ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କଲା ତେହେରାନ । ଏହା ପୁରା ବିଶ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଇରାନ କହିଛି।
ସେପଟେ କତାରର ରାସ ଲାଫାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସିଟି ନିକଟରେ ଥିବା LNG ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ପାଲଟା ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ । ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ୟାସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହବ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ୍ୟାସ ମାର୍କେଟରେ ଚଞ୍ଚଳତା ବଢିଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ LNG ଦର ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ହଠାତ୍ ବଜାର ଅସନ୍ତୁଳନ ପଛରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର କାରଣ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଙ୍କଟଜନକ କରିଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ – ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’ ବନ୍ଦ ହେବା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି; ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦର ଦାମକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି।
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ ଧ୍ବଂସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟିରେ 2.45% ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 23,218 ସ୍ତରରେ କାରବାର ହେଉଛି।
ଆମେରିକୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାଉ ଜୋନ୍ସ 1.63% ଏବଂ ଡାଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ 0.24% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ S&P 500 0.14% ର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏସୀୟ ବଜାରର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ; ଜାପାନର ନିକେଇ 2.55% ର ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ସହିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ବ୍ୟାପକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ, ହଂକଂର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ସୂଚକାଙ୍କ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, 0.61% ର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା।