ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ: ଭାରତକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିବ ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ଦର
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ: ଭାରତକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରଡେସ୍କ: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳିକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦରରେ ଆଜି ୫ ରୁ ୬ ପ୍ରତିଶତର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବିଗତ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ଏହା ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର।
ଆଜି ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୯.୦୬ ଡଲାର ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫.୯% ର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି, WTI Crude ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାୟ ୬.୨% ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୫.୨୦ ଡଲାରକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ଭାରତୀୟ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆଜି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୮୬୦ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖୋଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସେସନ୍ ତୁଳନାରେ ୧୭୭ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପରି, ଦରରେ ଏହି ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳି ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା।
କାହିଁକି କମିଲା ତୈଳ ଦର: ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ଟ୍ରେଜରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହର୍ମୁଜରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତକୁ ନେଇ ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ସହ ଆଲୋଚନା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାତାରର ଆମୀର ଶେଖ୍ ତମିମ୍ ବିନ୍ ହମଦ୍ ଅଲ୍ ଥାନୀ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଚୁକ୍ତିର ଖସଡ଼ା ପରସ୍ପର ସହ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓମାନର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଅତିକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୁଟ୍ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଓମାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଭାରତ ଉପରେ କ’ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୯ ଡଲାର ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯିବ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳରେ ପ୍ରତି ଡଲାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଏ।
କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଲେ, ଦେଶରେ ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କ୍ରମାଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ତରରେ ବଜାୟ ରହେ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।