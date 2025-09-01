(video) ନିଷ୍ଠୁର ମା’, ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଛୁଆକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଠେଲି ମାରିଦେଲା!

ଏମିତି ବି ଡ଼ାହାଣୀ ହୋଇପାରେ ମାଆ। ନିଜ ଛୁଆକୁ ଦେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମରଣ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ପଶୁ-ପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିଲାକୁ ବୋହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ାନ୍ତି। କେବେବି ନିଜ ପିଲାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବାପା-ମାଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଢ଼ାଲ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି।

ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ମାଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି।  ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେହିପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।  ଯେଉଁଥିରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଯାହାକି ଜଣେ ମାଆ ଆଉ ତାର କୁନି ଛୁଆ ସହିତ ଜଡିତ।

ଛୁଆକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲା ମା’:  ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ତା ଛୁଆର। ଯେଉଁଥିରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜାଣିଶୁଣି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତା’ର ପିଲାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତା’ର ପିଲା ସହିତ ଏକ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି।

ତା’ପରେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଏକ ବଡ଼ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଭିଡିଓଟି ପୂରା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ତା’ପରେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଯେପରି ଗଭୀର ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ତାହା ଦେଖି ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଭାବିବ କି ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆଉ ବଞ୍ଚିନଥିବ। ଏହା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେହି ତା’ର ପିଲା ସହିତ ଏପରି କିପରି କରିପାରିବ।

ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍: ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ୧୫ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

