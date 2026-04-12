IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା CSK, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି ଖୁସି, BCCI ଲଗାଇଲା ବଡ଼ ଜରିମାନା
Ruturaj Gaikwad Fined: ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୨୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା IPL ୨୦୨୬ରେ CSKର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ଦଳପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିନଥିଲା । ମ୍ୟାଚ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ୨୧୨ ରନ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ୫୬ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୧୧୫ ରନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ୩୬ ବଲରୁ ୩୯ ରନ କରିଥିଲେ।
IPL ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ, ତେଣୁ କେବଳ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା।
ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି
ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଧିନାୟକ ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ୧୮ତମ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସ୍ଲୋ ଓଭର-ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଇପିଏଲ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା ୨.୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭର-ରେଟ୍ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ। ତେଣୁ, ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।”
ଗାୟକୱାଡ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପରେ, ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୀର ପିଚ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦୦-୨୧୦ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିନ ଥିଲା। ଜେମି ଓଭରଟନ୍ ଚାରି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ ଦେଇ ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରି କେଏଲ ରାହୁଲ (୧୮)ଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇ ୫ ଓଭରରେ ୬୧ ରନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସେଠାରୁ ସିରିଜ ୱିକେଟ ହରାଇ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲାଲା ।